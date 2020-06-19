В Запорожской области пьяные парни избили полицейского

В городе Пологи Запорожской области двое парней, распивавших алкоголь на улице, избили сделавшего им замечание полицейского.

Инцидент произошел 18 июня около 19:00, сообщается на сайте областного управления Нацполиции.

Участковый офицер Пологовского отделения увидел у местного магазина троих неизвестных. Те употребляли спиртные напитки и матерились. Коп подошел к ним, представился, сделал замечание по поводу того, что употребление алкоголя в общественных местах запрещено.

В ответ двое из нарушителей начали вести себя агрессивно, хватать офицера за форменную одежду и наносить телесные повреждения.

Полицейский позвонил на линию "102" и вызвал наряд полиции. Нарушители – местные жители 1999 и 2001 годов рождения – задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос сообщения о подозрении и избрания меры пресечения.

Следователи квалифицировали действия нападающих по ч. 2 ст. 345 УК (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением правоохранителем служебных обязанностей).

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