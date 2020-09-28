В Запорожской области военный грузовик попал в ДТП: есть пострадавшие

В Вольнянском районе Запорожской области 27 сентября, около 16:30, произошла авария с участием военного грузовика и легкового автомобиля, в результате которой пострадали два человека.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, расследованием ДТП займется Государственное бюро расследований Украины.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку села Матвеевка. По предварительным данным, водитель грузовика КрАЗ не предоставил преимущество в движении автомобилю Lanos, в результате чего произошло ДТП", – уточнил он.

Наш собеседник добавил, что пострадавшим, 27-летнему водителю легковушки и его 27-летней пассажирке, была предоставлена необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизням нет.

По данному факту открыто уголовное производство, устанавливаются все детали ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харьковской области в мае произошло ДТП с участием военной техники.