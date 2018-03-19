В Запорожье жестоко убили экс-депутата

В Запорожье жестоко убили бывшего депутата Генического районного совета, учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева.

Он пропал несколько дней назад, когда собирался лететь с друзьями в Турцию. Об этом сообщает издание "Новый визит".

Гурулев отправился в Запорожский аэропорт с группой друзей, однако рейс отменили. Несмотря на это, экс-депутат не вернулся домой. Более того, он перестав выходить на связь.

Константин Гурулев Новый визит

Позже на вокзале обнаружили мужчину с проломленной головой и без документов. Он провел в больнице три дня, после чего скончался. Родственники опознали Гурулева.

Предположительно, мужчина погиб в результате ограбления. Его похороны состоятся 20 марта.

Как сообщал "Обозреватель", в ноябре 2017 года Северодонецке ударами по голове убили депутата городского совета от БПП Сергея Самарского.