В Запорожье женщина, которой муж заливал кипяток в рот, вернулась к нему. Фото 18+

Жительница Запорожья Анастасия Шаповалова, которую облил кипятком гражданский муж, вернулась к нему.

Об этом сообщила учредитель благотворительного фонда в Запорожье Злата Некрасова, передает местный портал "Акцент". Напомним, инцидент произошел год назад, когда 25-летняя мать двух маленьких детей спала. Мужчина вылил кипяток ей на лицо и в рот.

Facebook Анастасии Шаповаловой

Женщине бросились помогать неравнодушные. Сама пострадавшая рассказывала о том, что муж издевался над ней последние 8 лет.

Девушку с помощью волонтеров удалось обеспечить всем необходимым для лечения, а также решить вопрос с жильем. Пострадавшая с детьми получила комнату в общежитии.

Facebook Анастасии Шаповаловой

Несмотря на нападение, Шаповалова вернулась к своему супругу. Как сказала Некрасова, такое поведение называют "синдромом жертвы", а помогать таким девушкам сложнее всего. Завершение подобных историй, по ее словам, часто повторяются.

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Девушка находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Скриншот видео

Анастасия Шаповалова. Actual.Today

Шаповалова в больнице. Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нападение произошло в августе 2019 года в Запорожье. 34-летний мужчина вылил на спящую сожительницу – Анастасию Шаповалову – кипяток.

Женщина проснулась от ужасной боли и пыталась убежать, но муж выплеснул на девушку остаток кипящей воды и отрезал ей волосы.

После нападения женщина получила 21% ожогов тела, а также повреждения слизистой оболочки горла.

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