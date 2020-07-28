В Запорожье женщина повисла на балконе 9-го этажа: спасение засняли на видео

В Запорожье спасли женщину, которая повисла на балконе 9-го этажа. Скриншот Youtube

В Запорожье спасли пожилую женщину, которая повисла на балконе 9-го этажа, держась за перила обеими руками.

Об инциденте рассказали и выложили видео в соцсетях очевидцы. Он произошел в Хортицком районе города.

Пожилая женщина повисла на балконе и держалась за поручни. По словам свидетелей происшествия, родные вовремя заметили и затащили ее в квартиру еще до приезда спасателей и бригады "скорой помощи".

Что послужило причиной инцидента – пока неизвестно.

По предположениям очевидцев, женщина могла случайно упасть либо пыталась покончить жизнь самоубийством, но ее вовремя заметили.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во французском Гренобле несколько мужчин спасли детей, которые оказались заперты в горящей квартире на третьем этаже. Мальчики прыгали из окна.