В Запорожье вспыхнул скандал из-за таинственной гибели девочки

Родители 15-летней Анастасии Пелех, которая при загадочных обстоятельствах погибла в Запорожье, уверены, что студентку убили.

Об этом сообщает gazeta.zp.ua. Правоохранители же в свою очередь заявили, что она покончила жизнь самоубийством.

Именно в связи с этим, по словам родственников, следователь Шевченковского ОП, которая ведет уголовное производство, не занимается расследованием.

Анастасия Пелех gazeta.zp.ua

Кроме того, отмечается, что полицейские длительное время отказывались от встреч с родителями девочки и адвокатом. Отцу Анастасии в полиции выдали лишь справку по факту смерти дочери, где указано, что она получила ушибы костей и внутренних органов.

Указали также на то, что следствие на провело никаких экспертиз на наличие алкоголя и наркотиков в крови девочки.

Отказались верить в версию с суицидом и знакомые Анастасии.

Примечательно, что за пару часов до смерти студентка опубликовала в соцсети прощальную "сторис". Однако, родные девочки настаивают на дальнейшем всестороннем расследовании дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве трагически погибла девушка-подросток, выпав из окна многоэтажного дома. В это же время там ограбили одну из квартир, что могло быть связано со смертью.

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