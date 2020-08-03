В Запорожье врач-иностранец открыл стрельбу, есть раненый

В Запорожье иностранец открыл стрельбу из пистолета, ранив своего оппонента.

Как сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей, происшествие произошло во дворе одного из жилых домов.

"Между местными жителями, а именно мужчиной 1993 года рождения и мужчиной 1979 года рождения (гражданином Грузии, который работает врачом в одном из роддомов города), возник конфликт. Во время конфликта последний осуществил в сторону своего оппонента несколько выстрелов из пистолета", – говорится в сообщении.

В результате младший мужчина получил огнестрельные ранения груди, с которыми был госпитализирован.

Подозреваемого в стрельбе задержали. Начато досудебное расследование с квалификацией "Покушение на убийство".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 25 июля в Киеве возле ресторана устроили стрельбу: ранены студенты.