В Запорожье власти проигнорировали чествование памяти девочки, которую убила статуя. Фото и видео

В Запорожье почтили память погибшей от падения деревянной статуи в парке "Дубовая роща" 8-летней Ани Ждан.

К месту трагедии люди принесли много цветов и мягких игрушек. В тоже время люди утверждают, что на это мероприятие не пришел ни один представитель власти (чтобы фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Очевидцы уверены, что табличек в день трагедии на деревьях не было, а это уже попахивает сокрытием преступления. Мэр временно отстранил от должности директора парка Комаренко, который уже третий раз меняет версию случившегося", – пишет Telegram-канал "Это Запорожье".

В Запорожье 8-летняя Аня Ждан умерла после падения деревянной статуи в парке

Со своей стороны отстраненный от должности директор запорожской "Дубовой рощи" Олег Комаренко в комментарии изданию "Гвозди" поспешил заявить, что официальный сайт мэрии якобы "исказил" его слова. Он утверждает, что не обвинял родителей погибшей девочки в произошедшем, и почти все время после трагедии был с ними.

В Запорожье почтили память девочки, которую убила статуя в парке Telegram-канал "Это Запорожье"

"Хотя вчера машина господина Комаренко минимум два часа посреди дня стояла у закрытого здания администрации парка. А извинений и слов сочувствия от директора "дубовки" мы не услышали и сегодня", – говорится в материале.

В Запорожье почтили память девочки, которую убила статуя в парке Telegram-канал "Это Запорожье"

В Запорожье почтили память девочки, которую убила статуя в парке Telegram-канал "Это Запорожье"

В Запорожье почтили память девочки, которую убила статуя в парке Telegram-канал "Это Запорожье"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Статуя в парке "Дубовая роща" в Запорожье упала на девочку 8 марта. Ее без сознания увезли в больницу. При этом о смерти ребенка стало известно 9 марта.

Администрация парка, где деревянная 200-килограммовая статуя убила 8-летнюю Аню Ждан, заявила, что скульптура не находилась на балансе коммунального предприятия и ее собирались уничтожить.

Жители Запорожья массово опубликовали в сети призывы к землякам прийти в парк "Дубовая роща", чтобы почтить память погибшей Ани Ждан и добиться наказания для виновных.

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