В Запорожье верхушка полиции провернула хитрую аферу с колесами для БТР

Сотрудники ГУ Нацполиции в Запорожской области в сговоре с бизнесменами закупили старые шины к бронетехнике по цене новых, присвоив из бюджета 250 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Департамент внутренней безопасности НПУ.

"Оперативники Запорожского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили, что в 2018 году, в то время один из заместителей начальника Главного управления полиции Запорожья (госслужащий 6-го ранга) в сговоре с председателем тендерного комитета, начальником отдела обеспечения автотранспортом ГУНП и с женщиной-предпринимателем провернули финансовую аферу", – говорится в сообщении.

БТР Иллюстрация

Следствие установило, что посредник закупил 16 старых покрышек для БТР, срок выпуска которых датируется 1980-ми годами. Предварительно их покрасили, придав товарный вид, и поставили на учет ГУНП области.

"По заключению экспертов Центра сертификации шин и технических резиновых изделий и Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины установлено, что шины, в которые "переобули" ведомственную бронетехнику сообщники заговора, не пригодны к эксплуатации", – отмечено в информации.

В июне 2019 года было объявлено подозрение начальнику отдела обеспечения автотранспортом областного главка полиции. 28 февраля 2020 года было вручено подозрение трем его сообщникам: бывшему заместителю главы полиции Запорожья, бывшему председателю тендерного комитета областной полиции и женщине-предпринимателю.

Подозреваемым в случае доказательства вины грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

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