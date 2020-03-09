В Запорожье упала статуя и убила девочку: руководство парка нашло отмазку

Администрация парка "Дубовая роща" в Запорожье, где деревянная 200-килограммовая статуя убила 8-летнюю Аню Ждан, заявила, что скульптура не находилась на балансе коммунального предприятия и ее собирались уничтожить.

Оправдание вопиющей трагедии озвучил в комментарии 061.ua директор Олег Комаренко. Мужчина заверил: статуя шаталась, потому ее демонтировали и собирались ликвидировать на хоздворе, однако кто-то поставил "медведя" обратно.

"5 марта заместитель по благоустройству заметил, что одна из деревянных статуй шаталась, он ее демонтировал. Был приказ, распоряжение. Положил ее около дороги, она лежала там в виде бревна... Но есть видео, где группа людей 5–6 человек эту статую поставили. Сейчас полиция разбирается, все видеозаписи изъяты. Скульптуры не было на балансе парка", – прокомментировал Комаренко.

В Запорожье статуя убила девочку: руководство парка нашло отмазку

По его словам, якобы никто из сотрудников парка не заметил, что демонтированная статуя снова стоит.

"Мы ведем свое служебное расследование. Исходя из видео камер наблюдения, 8 марта в 14:10 двое девочек, родители которых сидели и праздновали в кафе на расстоянии около 150 метров, прибежали на площадку, одна девочка залезла на дерево, вторая – на статую, статуя упала. Это ужас. Думаю, это несчастный случай", – подытожил Комаренко.

В Запорожье статуя убила девочку: руководство парка нашло отмазку 061.ua

В то же время, на сайте мэрии сегодня появилась информация, в которой сообщается, что городской голова поручил провести служебное расследование по поводу ЧП.

В полиции открыли сразу два уголовных производства: по статье служебная халатность(ст. 367) и умышленное убийство (ст. 115).

Кадры 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, статуя упала на девочку 8 марта. Ее без сознания увезли в больницу. О смерти ребенка стало известно 9 марта.

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