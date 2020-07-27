В Запорожье умер жестоко избитый воин "Азова"
Воин "Азова" Олег Черевко умер в реанимации, не выходя из комы
Его избил ранее судимый житель Запорожья
Приехав в отпуск домой, защитник сделал замечание подозреваемому за оскорбление девушки
В Запорожье умер Олег Черевко.
В Запорожье умер воин полка НГУ "Азов" Олег Черевко. Он так и не вышел из комы после жестокого избиения.
Как сообщили на официальном Telegram-канале "Азова", жизнь защитника оборвалась утром 27 июля в больнице.
"Трагическое известие. В реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер боец полка "Азов" Олег Черевко с позывным "Смерть", – говорится в некрологе.
Побратимы отметили, что погибший парень служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом Черевко из Запорожья.
Воин Олег Черевко, который умер после избиения Telegram-канал Азова
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 июля Олега Черевко избил ранее судимый местный житель. Это случилось после того, как азовец сделал ему замечание из-за оскорбления девушки возле магазина.
Побратимы Черевко решили поехать к нему в больницу, чтобы сдать кровь, но, по их словам, и.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии полковник Игорь Григорян отказался предоставить транспорт бойцам для доезда в Запорожье.