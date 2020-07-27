В Запорожье умер жестоко избитый воин "Азова"

В Запорожье умер воин полка НГУ "Азов" Олег Черевко. Он так и не вышел из комы после жестокого избиения.

Как сообщили на официальном Telegram-канале "Азова", жизнь защитника оборвалась утром 27 июля в больнице.

"Трагическое известие. В реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер боец полка "Азов" Олег Черевко с позывным "Смерть", – говорится в некрологе.

Побратимы отметили, что погибший парень служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом Черевко из Запорожья.

Воин Олег Черевко, который умер после избиения Telegram-канал Азова

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