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24 октября • обновлено в 21:12
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В Запорожье ударили ножом активистку: полиция показала преступника

2.2т Читать материал на украинском

В Запорожье объявили в розыск мужчину, которого подозревают в покушении на убийство активистки Анжелики Беловой.

Фото и приметы злоумышленника опубликовали на странице пресс-службы полиции Запорожской области в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается мужчина, на вид 30-40 лет, ростом около 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, на лбу имеет залысины, глаза выпуклые, был одет в черную одежду", – сказано в сообщении.

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В Запорожье ударили ножом Анжелику Белову: фото преступника

В Запорожье ударили ножом Анжелику Белову: фото преступника

Нацполиция

В Запорожье ударили ножом Анжелику Белову: фото преступника

В Запорожье ударили ножом Анжелику Белову: фото преступника

Нацполиция

В полиции отметили, что начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника. Всех, кто имеет любую информацию о мужчине, попросили обращаться по номеру "102".

В Запорожье ударили ножом Анжелику Белову

В Запорожье ударили ножом Анжелику Белову

Facebook Anzhelika Bielova

Как сообщал OBOZREVATEL, на Белову напали под ее домом. Девушку ударили ножом в грудь, в результате чего она попала в реанимацию и была успешно прооперирована.

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Место
Украина Запорожье
Тег
активисты
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