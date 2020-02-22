В Запорожье убили известного криминального авторитета: подробности и фото 18+

В Запорожье убили криминального авторитета азербайджанского происхождения по кличке "Сарван".

Как передает Укринформ, мужчина 1968 года рождения скончался вечером 22 февраля от ножевого ранения грудной клетки в автомобиле скорой помощи.

"Продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причастных к совершению уголовного правонарушения", – сообщили в местной полиции.

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По данным издания "Акцент", убитый причастен к наркобизнесу в Запорожье. Также он организовывал преступную группировку и тесно общался с "Григорой" – другим известным в Запорожье криминальным авторитетом.

Также "Сарван" имел связи с ворами в законе и на своей родине, в Азербайджане.

Внимание, фото 18+

В Запорожье убили "Сарвана" akzent.zp.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева застрелили известного врача. Он был родом из Донецка и работал в столице с 2014 года.

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