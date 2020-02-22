Главная Новости
23 февраля • обновлено в 01:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Запорожье убили известного криминального авторитета: подробности и фото 18+

1.3т
Читать материал на украинском

В Запорожье убили криминального авторитета азербайджанского происхождения по кличке "Сарван".

Как передает Укринформ, мужчина 1968 года рождения скончался вечером 22 февраля от ножевого ранения грудной клетки в автомобиле скорой помощи.

"Продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причастных к совершению уголовного правонарушения", – сообщили в местной полиции.

Новости
Полиция признала странную гибель в доме Кожары убийством

По данным издания "Акцент", убитый причастен к наркобизнесу в Запорожье. Также он организовывал преступную группировку и тесно общался с "Григорой" – другим известным в Запорожье криминальным авторитетом.

Также "Сарван" имел связи с ворами в законе и на своей родине, в Азербайджане.

Внимание, фото 18+

В Запорожье убили "Сарвана"

В Запорожье убили "Сарвана"

akzent.zp.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева застрелили известного врача. Он был родом из Донецка и работал в столице с 2014 года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Запорожье
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
отлично!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги