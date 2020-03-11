Отец 8-летней Анны Ждан из Запорожья, которая погибла в парке "Дубовый гай" от падения скульптуры, призвал проверить безопасность всех общественных мест и разоблачил чиновников во лжи.

Мужчина публично обратился к местным властям, отметив, что трагедия должна стать уроком прежде всего для них, передает "Forpost".

"Смерть нашей девочки должна быть толчком для того, чтобы в Запорожье начались масштабные проверки мест досуга для детей и взрослых, а также аттракционов. Наша семья пережила горе, но теперь надо спасать других детей от подобных ситуаций.

Сегодня мы имеем право требовать проведения надлежащей проверки тех мест, где гуляют дети. Внимание правоохранительных органов обращаем на часто пустую трату бюджетных средств и пренебрежение безопасностью горожан. Деньги запорожцев должны дать гарантии безопасности", – заявил Александр Ждан.

Трагедия в Дубовом гае в Запорожье Коллаж

Он призвал представителей городской власти не приходить на похороны ребенка.

"Мы не нуждаемся в соболезнованиях от людей, бездействие которых привело к трагедии, чиновников и должностных лиц городского совета. Просим их не приходить на прощание с нашим ребенком и не "пиариться" на нашем горе", – сказал мужчина.

Анна Ждан Forpost

Он опроверг слова директора парка Олега Комаренко, который убеждал, что девочка якобы гуляла одна, пока родители сидели в кафе.

"То, что сказал Комаренко – ложь, мы в первые секунды трагедии были с ребенком, все случилось фактически у нас на глазах и это подтверждают свидетели. Неправдой также является и то, что на площадке были предупредительные таблички, где якобы было указано, что лазить по скульптурах запрещено. Впрочем, факт их отсутствия сейчас и подтверждать не надо, запорожцы сами все выяснили и предоставили много фото, которые разоблачили ложь чиновника", – добавил Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Статуя в парке "Дубовая роща" в Запорожье упала на девочку 8 марта. Ее без сознания увезли в больницу. При этом о смерти ребенка стало известно 9 марта.

Администрация парка, где деревянная 200-килограммовая статуя убила 8-летнюю Аню Ждан, заявила, что скульптура не находилась на балансе коммунального предприятия и ее собирались уничтожить.

Жители Запорожья массово опубликовали в сети призывы к землякам прийти в парк "Дубовая роща", чтобы почтить память погибшей Ани Ждан и добиться наказания для виновных.

Позже в Запорожье почтили память погибшей 8-летней девочки. К месту трагедии люди принесли много цветов и мягких игрушек. При этом представители власти проигнорировали такое мероприятие.

Церемония прощания с ребенком состоится 12 марта.

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