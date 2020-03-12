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12 марта • обновлено в 11:25
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В Запорожье статуя убила девочку: объявлено первое подозрение

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В Запорожье сообщили о подозрении заместителю директора парка отдыха "Дубовая роща", где 8 марта деревянная скульптура упала на 10-летнюю девочку и убила ее.

Об этом в четверг, 12 марта, сообщает пресс-служба ГУ региональной Национальной полиции.

"Во время досудебного расследования полицейскими установлено, что один из заместителей директора парка отдыха не выполнил возложенные на него обязанности по контролю за соблюдением в надлежащем состоянии территории парка, а именно не переместил демонтированную деревянную скульптуру с территории парка в безопасное место хранения", – рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области Олег Григоров.

В Запорожье статуя убила девочку: объявлено первое подозрение

В Запорожье статуя убила девочку: объявлено первое подозрение

Действия должностного лица были квалифицированы по ч. 2 ст.275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Следователь обратился в суд с ходатайством взять подозреваемого под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Статуя в парке "Дубовая роща" в Запорожье упала на девочку 8 марта. Ее без сознания увезли в больницу. О смерти ребенка стало известно 9 марта.

  • Администрация парка, где деревянная 200-килограммовая статуя убила 8-летнюю Аню Ждан, заявила, что скульптура не находилась на балансе коммунального предприятия и ее собирались уничтожить.

  • Жители Запорожья массово опубликовали в сети призывы к землякам прийти в парк "Дубовая роща", чтобы почтить память погибшей Ани Ждан и добиться наказания для виновных.

  • В Запорожье почтили память погибшей от падения деревянной статуи в парке "Дубовая роща" 8-летней Ани Ждан. К месту трагедии люди принесли много цветов и мягких игрушек. При этом представители власти проигнорировали такое мероприятие.

  • Власти выплатили семье погибшей 100 тысяч гривень компенсации и создали специальную комиссию по расследованию в отношении директора парка.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Запорожье
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Здесь полностью вина родителей.
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