Следователь нанял киллера: ужасающие подробности ЧП в Запорожье

В Запорожской области силовики задержали следователя одного из отделов полиции, который заказал убийство мужчины.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, оперативники получили информацию, что майор полиции через посредника подыскивал среди лиц с криминальным прошлым исполнителя для совершения убийства. Было установлено, что полицейский заказал местного жителя, который якобы обидел его близкого родственника (по данным Генпрокуратуры, заказчиком было другое лицо).

В дальнейшем оперативники вывели заказчика и посредника на условного "киллера". За убийство полицейский предлагал четыре тысячи долларов.

"Сотрудники осуществили имитацию убийства мужчины в его собственном доме. После этого было сделано постановочные фото с "телом жертвы", – отметили в пресс-службе ведомства.

Момент задержания СБУ

По данным Государственного бюро расследований, после того, как организатору показали фотографию якобы убитого мужчины, он передал первую часть суммы – две тысячи долларов.

"В случае удачного выполнения задания организатор намеревался привлечь исполнителя и посредника к убийству еще одного человека", – отметили в ГБР.

Правоохранители задержали посредника в центре Запорожья. Сразу же после этого возле места работы был задержан организатор преступления, работающий следователем в Шевченковском отделе полиции ГУНП в Запорожской области.

По данным издания "Время новостей", заказчика убийства зовут Хилал Б.

Момент задержания СБУ

Момент задержания СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 15 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи – до 15 лет лишения свободы.

В операции по раскрытию и задержанию преступников принимали участие сотрудники СБУ, Генпрокуратуры и следователи территориального управления ГБР в Мелитополе.

Ранее сообщалось, что правоохранители Мелитополя попали в поле зрения OBOZREVATEL во время журналистского расследования о колоссальных нарушениях и коррупции в Мелитопольском районе Запорожской области.

В частности, при их содействии стал возможен дерибан Азовского побережья властями популярного курорта Кирилловки.

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