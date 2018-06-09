В Запорожье семья с детьми попала в смертельное ДТП: фото и видео 18+

В субботу, 9 июня, в Запорожье произошло смертельное ДТП, в котором погибли муж и жена, а трое их детей госпитализированы.

Машины ехали в сторону "Дубовой Рощи" и столкнулись возле "разрыва" разделительной полосы для разворота, сообщает 061.

Водитель ВАЗ 2108 не увидел "Пежо", которое планировало разворачиваться. В результате произошло столкновение. В аварии пострадал ВАЗ 2110, который разворачивался перед иномаркой.

В столкновении погибли водитель и пассажирка "восьмерки". Они оказались мужем и женой. Трое их детей, которые находились в машине, получили травмы и были госпитализированы.

Госпитализирован также водитель иномарки. "Скорая" забрала всех пострадавших еще до приезда спасателей.

В полиции сообщили, что дети погибших супругов 2005, 2006 и 2007 годов рождения, передает УНИАН.

По факту аварии полиция проводит расследование.