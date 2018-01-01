В Запорожье самоубийца лишил жизни ребенка: фото и видео 18+

Вечером, 31 декабря, в Запорожье выпрыгнувший из окна квартиры мужчина убил ребенка - маленького мальчика.

Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на источники в патрульной полиции города.

Трагедия произошла на улице Исторической приблизительно в 18:20. 39-летний мужчина, который вероятно находился в состоянии алкогольного опьянения, выпрыгнул из окна многоэтажки. В это время под домом находился полуторогодовалый мальчик со своим отцом. Самоубийца упал прямо на ребенка.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Ребенка спасти не удалось. Его травмы оказались несовместимы с жизнью. Не приходя в сознание он умер в карете скорой помощи.

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