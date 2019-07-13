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В Запорожье простились с девушкой, которую спалил любимый: фото

4.1т Читать материал на украинском

В Запорожье попрощались с Анастасией Ковалевой, которую посреди улицы облил бензином и поджег любимый человек Виталий Чайковский.

Церемония состоялась в Свято-Покровском соборе на проспекте Соборной, 37, передает сайт Forpost.

Провести девушку в последний путь пришли родные, близкие, молодые люди, которые учились с Настей, также запорожцы, которые не знали девушки при жизни, но проявили желание разделить с семьей тяжелую минуту.

В Запорожье попрощались с Анастасией Ковалевой

В Запорожье попрощались с Анастасией Ковалевой

Forpost

В Запорожье попрощались с Анастасией Ковалевой

В Запорожье попрощались с Анастасией Ковалевой

Forpost

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В Запорожье попрощались с Анастасией Ковалевой

В Запорожье попрощались с Анастасией Ковалевой

Forpost

В Запорожье попрощались с Анастасией Ковалевой

В Запорожье попрощались с Анастасией Ковалевой

Forpost

В Запорожье попрощались с Анастасией Ковалевой

В Запорожье попрощались с Анастасией Ковалевой

Forpost

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 28-летний Виталий Чайковский родом из Донецкой области. Как рассказывали знакомые пары, они встречались примерно год. Он нигде не работал. И часто ревновал Настю.

  • Виталию уже избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

  • Настя все время писала в соцсетях, что любимый балует ее – ни одна неделя не обходится без цветов, и он готов потратить на нее все деньги. Девушка активно публиковала фото подарков.

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Место
Украина Запорожье
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Сало Уронили
Сало Уронили
которую спалил-воин учасник ато-00с
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