В Запорожье произошла стрельба, есть раненые

Алексей Титофф Расследования 15:14, 24.09.2020 Обновлено: 15:15, 24.09.2020

В четверг, 24 сентября, в Запорожье возле развлекательного комплекса произошла стрельба, есть раненные.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, в результате стрельбы ранены трое человек. Полиция по городу ввела в действие операцию "Сирена".

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