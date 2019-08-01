В Запорожье перерезали горло криминальному авторитету: убийство попало на видео. Кадры 18+

В Запорожье в четверг, 1 августа, в собственном дворе убили местного криминального авторитета.

По данным журналистов, жертвой оказался Алексей Петров по прозвищу "Петрик", сообщает издание IPnews.

Согласно опубликованным видео с места преступления, на мужчину напали двое неизвестных и перерезали ему горло. Отмечается, что авторитет скончался на месте (чтобы посмотреть фото и ролики, поскролльте новость вниз).

Согласно записи с камеры видеонаблюдения, "Петрик" сам впустил во двор своих убийц. После короткого разговора те начали его избивать, при этом один из преступников несколько раз ударил жертву ножом. После нескольких секунд борьбы мужчину оттащили за припаркованное авто.

Также на ролике видно, как убийцы уходят с места инцидента. У одного из них нож, а руки практически по локти испачканы в крови.

Скрин видео

Журналисты издания уточнили, что криминальный авторитет занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые скапливались на местной свалке "Черная Гора".

Согласно последним расследованиям, он работал в "связке" с руководством предприятия "Запорожсталь", поскольку было замечено, что охрана предприятия пропускала его транспорт для сбора отходов.

До 2000 года Алексей Петров был одним из пяти членов известной группировки "Франца". В последнее время Петров проживал в частном секторе в поселке Второмайский.

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Убитый IPnews

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