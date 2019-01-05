В Запорожье осквернили Мурал защитников Украины: появились фото

В Запорожье неизвестные злоумышленники повредили фрагменты настенного Мурала, открытого в честь 100-летия Украинской Революции.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, 4 января в 20:10 в дежурную часть Александровского отделения полиции поступило сообщение о том, что по улице Жуковского поврежден Мурал единства поколений защитников Украины.

На месте происшествия сотрудники Александровского отделения полиции установили, что неизвестные забросали краской фрагменты настенного триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской Революции.

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Отметим, что Мурал единства поколений защитников Украины на фасаде Запорожского областного театра кукол был торжественно открыт 30 декабря.

Мурал был создан в честь 100-летия Украинской Революции, он символизирует неразрывную связь поколений защитников Украины. Настенный рисунок состоит из трех образов: два сборных – казак и современный воин, защищающий Украину на востоке. В центре триптиха – портрет легендарного полковника армии УНР Петра Болбочана.

Открытие мурала в Запорожье zp.depo.ua

Открытие мурала в Запорожье zp.depo.ua

Открытие мурала в Запорожье zp.depo.ua

Открытие мурала в Запорожье zp.depo.ua

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