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В Запорожье осквернили Мурал защитников Украины: появились фото

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В Запорожье неизвестные злоумышленники повредили фрагменты настенного Мурала, открытого в честь 100-летия Украинской Революции.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, 4 января в 20:10 в дежурную часть Александровского отделения полиции поступило сообщение о том, что по улице Жуковского поврежден Мурал единства поколений защитников Украины.

На месте происшествия сотрудники Александровского отделения полиции установили, что неизвестные забросали краской фрагменты настенного триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской Революции.

В Запорожье осквернили Мурал защитников Украины: появились фото

zp.npu.gov.ua

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Отметим, что Мурал единства поколений защитников Украины на фасаде Запорожского областного театра кукол был торжественно открыт 30 декабря.

Мурал был создан в честь 100-летия Украинской Революции, он символизирует неразрывную связь поколений защитников Украины. Настенный рисунок состоит из трех образов: два сборных – казак и современный воин, защищающий Украину на востоке. В центре триптиха – портрет легендарного полковника армии УНР Петра Болбочана.

Открытие мурала в Запорожье

Открытие мурала в Запорожье

zp.depo.ua

Открытие мурала в Запорожье

Открытие мурала в Запорожье

zp.depo.ua

Открытие мурала в Запорожье

Открытие мурала в Запорожье

zp.depo.ua

Открытие мурала в Запорожье

Открытие мурала в Запорожье

zp.depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве пенсионерка осквернила памятник пограничникам, нарисовав на нем фашистскую свастику.

Место
УкраинаЗапорожье
Тег
полиция
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
А что,свиноёбы таки делали 100 лет назад какую-то революцию?
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