В Запорожье оборвался лифт с ребенком внутри: первые подробности

В Запорожье в субботу, 19 января, в жилом доме оборвался лифт с маленьким ребенком.

Авария произошла в Бородинском районе, на ул. Ладожская, 32, пишет местное издание "depo.Запорожье".

"В очередной раз срывается лифт. На этот раз там был ребенок. Лифт сорвался с 5-6 этажа, благо, сработало экстренное торможение на 2 этаже. Но никто не знает, сработает ли снова", – поделились жители дома, в котором произошло ЧП.

Место ЧП depo.Запорожье

По их словам, это уже не первый случай в их доме. До этого аналогичный случай привел к серьезным травмам у мужчины.

Как писал OBOZREVATEL, 2 января в Сумах в результате ЧП с лифтом погиб 2-месячный младенец. Трагедия произошла после возвращения дедушки и ребенка с прогулки.

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