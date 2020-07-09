В Запорожье 'накрыли' банду сепаратистов-идеологов 'народной республики'

В Запорожье Служба безопасности Украины задержала сепаратистов, которые агитировали за создание "Запорожской народной республики".

Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанные работали в интересах враждебных спецслужб и расшатывали ситуацию в регионе, пропагандируя идеи "русской весны".

"По данным предварительного следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу "Л/ДНР", – говорится в сообщении.

Задержанный сепаратист СБУ

Спецслужбы отметили, что злоумышленники после неудачной попытки захвата власти в Запорожье в 2014 году бежали во временно оккупированный Луганск, где сотрудничали с террористами "ЛНР". В СБУ добавили, что сепаратисты распространяли в Запорожье материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и создание фейковой "ЗНР".

У задержанных изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки "Л/ДНР" и страны-агрессора, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.

Задержанный сепаратист СБУ

Начато уголовное производство начато по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) УК Украины.

Задержанный сепаратист СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ показала видео задержания агента ФСБ на Луганщине.