В Запорожье произошла утечка ядовитого вещества на титаново-магниевом комбинате, который частично принадлежит беглому олигарху Дмитрию Фирташу.

Авария случилась 28 июля около 10 утра. На месте ЧП спасатели установили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана, сообщили в пресс-центре Запорожской ГосЧС.

"Спасатели в зоне поражения для осаждения испарений создали водяной занавес и одновременно привели в готовность оборудование для подачи пены. Сотрудники ЗТМК для ликвидации утечки перекрыли вентиль и установили бандаж, также перекачали химическое вещество в другую цистерну", – уточнили в ГосЧС.

ЗТМК Новости Запорожья

Полностью устранить неполадку удалось около 11:40. Городская власть организовала перекрытие движения, подвоз воды и дежурство машин скорой помощи. Было задействовано четыре экипажа полиции.

"Благодаря оперативным действиям, испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет, никто не пострадал", – заявили спасатели.

Как известно, ЗТМК на 51% принадлежит государству и на 49% через кипрскую компанию Tolexis Trading Ltd Дмитрию Фирташу.

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году жители оккупированного Крыма начали жаловаться на едкий запах в воздухе и головокружение.

Позже стало известно, что химическая катастрофа произошла из-за испарения содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО "Титановые инвестиции" украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

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