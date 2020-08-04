В центре Запорожья на улице нашли сожженное тело девушки. Фото 18+

В Запорожье девушка подожгла себя у храма.

В Запорожье рано утром 4 августа возле римско-католического храма "Собора Бога Отца Милосердия" нашли обгоревшее тело девушки. Предварительно, она совершила самоубийство.

Шокирующий инцидент произошел по улице Заводская, 21 а. Информацию об этом OBOZREVATEL подтвердили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области. В сети же опубликовали жуткие кадры с места происшествия (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца. Внимание! Фото 21+).

Отметим, что сперва местные Telegram-каналы сообщали, якобы девушку сожгли. Но позже стало известно, что неизвестная сама облила себя горючей жидкостью, а потом подожгла.

В Запорожье нашли обгоревшее тело девушки (Telegram-канал Это Запорожье)

"По предварительной информации, около 4:00 утра женщина облила себя воспламеняющейся жидкостью и подожгла. От полученных травм она погибла. Предварительно, это самоубийство", – сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе полиции в области.

Шокирующий инцидент произошел утром 4 августа возле местного римско-католического храма (Telegram-канал Это Запорожье)

Там добавили, что на месте продолжают работать правоохранители, личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сперва сообщалось, якобы девушку сожгли (Telegram-канал Это Запорожье)

Стало известно, что девушка облила себя воспламеняющейся жидкостью, а затем подожгла (Telegram-канал Это Запорожье)

От полученных травм девушка погибла на месте происшествия (Telegram-канал Это Запорожье)

В полиции Запорожья происшествие предварительно квалифицировали как самоубийство (Telegram-канал Это Запорожье)

Место происшествия (Google карты)

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Харькове нашли труп молодой женщины с перерезанным горлом в водном коллекторе, расположенном в Новобаварском районе города. При этом на шее жертвы был металлический крестик с надписью "Спаси и сохрани".