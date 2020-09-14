В Запорожье на пляже произошла перестрелка: есть пострадавшие

В Запорожье на местном пляже мужчина начал стрелять в сотрудников охраны из-за просьбы оставить оружие в специальной ячейке.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, злоумышленник стрелял из травматического пистолета "Форт".

"На входе местного пляжно-развлекательного комплекса 13 сентября, около 16:00, охрана остановила двоих мужчин. Посетителей попросили оставить в специальной ячейке запрещенные предметы, если у них такие есть. В этот момент старший из них начал конфликтовать и угрожать ножом, после чего сделал несколько выстрелов в сторону охраны. К счастью, никто из них не пострадал", – рассказал источник.

Наш собеседник добавил, что во время конфликта сотрудники охраны были вынуждены применить газовый балончик в отношении младшего злоумышленника, который также себя вел агрессивно и нецензурно выражался.

"После того как прозвучали первые выстрелы, появился неизвестный мужчина, несколько раз выстрелил, но уже в сторону зачинщиков конфликта, ранив старшего из них, после этого скрылся в неизвестном направлении", – уточнил источник.

Он отметил, что личности злоумышленников были установлены – ими оказались сын и отец, 19-летний и 53-летний местные жители. Они были доставлены в больницу. Предварительно, в момент конфликта мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции факт стрельбы подтвердили, и уточнили, что сегодня решается вопрос о сообщении 53-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления. По факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в торговом центре в Оболонском районе Киева произошла стрельба, в результате которой ранение получил один человек.