В Запорожье на карьере пострадали дети: срочно увезла скорая

Алексей Титофф Расследования 11:38, 5.08.2020 Обновлено: 12:01, 5.08.2020

В Запорожье двое малолетних детей во время нахождения на каменном карьере получили химические ожоги ног.

Происшествие случилось во вторник, 4 августа, передает в Facebook пресс-служба областного центра экстренной медицинской помощи.

Сообщается, что пострадавшими оказались девочка двенадцати лет и десятилетний мальчик. Во время нахождения на карьере они наступили на вещество, которое было опасным.

Детей с ожогами стоп срочно доставили в больницу. О текущем состоянии их здоровья не сообщается.

Напомним, что в Днепре дети устроили опасные развлечения на крыше школы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на детской площадке дети во время игры облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика.

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