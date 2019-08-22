Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Запорожье муж облил жену кипятком: с пострадавшей произошла новая трагедия

574 Читать материал на украинском

В Запорожье у Анастасии Шаповаловой, которую облил кипятком гражданский муж, отобрали детей и передали в реабилитационный центр.

Как сообщает пресс-служба Запорожской области, девушка сейчас проходит лечение в больнице. За детьми – четырех и шести лет все это время заботилась бабушка, мать ее супруга. У самой Шаповаловой родных нет.

Однако в полиции города рассказали, что дети от бабушки сбежали. Но вскоре их нашли и на время пребывания матери в больнице передали детей в Ореховский областной центр социально-психологической реабилитации детей. Лишь после того, как Шаповалову выпишут из больницу, детей ей отдадут.

Новости
В российском детском саду с потолка упала штукатурка: пострадали трое детей

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье мужчина облил кипятком свою девушку, пока она спала. Пострадавшую Анастасию Шаповалову госпитализировали с ожогами 21% тела.

Известно, что изверг специально пытался нанести как можно больше ран, так как фактически залил кипящую воду в горло 25-летней Шаповаловой.

Также сети появилось первое видео с пострадавшей Шаповаловой из Запорожья, которую гражданский муж облил кипятком.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Запорожье
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение наших украинских граждан, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...