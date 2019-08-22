В Запорожье муж облил жену кипятком: с пострадавшей произошла новая трагедия

В Запорожье у Анастасии Шаповаловой, которую облил кипятком гражданский муж, отобрали детей и передали в реабилитационный центр.

Как сообщает пресс-служба Запорожской области, девушка сейчас проходит лечение в больнице. За детьми – четырех и шести лет все это время заботилась бабушка, мать ее супруга. У самой Шаповаловой родных нет.

Однако в полиции города рассказали, что дети от бабушки сбежали. Но вскоре их нашли и на время пребывания матери в больнице передали детей в Ореховский областной центр социально-психологической реабилитации детей. Лишь после того, как Шаповалову выпишут из больницу, детей ей отдадут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье мужчина облил кипятком свою девушку, пока она спала. Пострадавшую Анастасию Шаповалову госпитализировали с ожогами 21% тела.

Известно, что изверг специально пытался нанести как можно больше ран, так как фактически залил кипящую воду в горло 25-летней Шаповаловой.

Также сети появилось первое видео с пострадавшей Шаповаловой из Запорожья, которую гражданский муж облил кипятком.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!