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21 января • обновлено в 10:02
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В Запорожье клиент тяжело ранил хозяина ресторана: все детали

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В Коммунарском районе Запорожья в ночь на 20 января посетитель ресторана "Венеция" тяжело ранил его владельца выстрелом из ружья.

Как уточняется в Telegram-канале "Это Запорожье", клиент сначала подрался с хозяином заведения, затем поехал домой, взял ружье.

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Ресторан "Венеция"

Ресторан "Венеция"

Иллюстрация

Мужчина дождался обидчика возле его дома и несколько раз выстрелил в него и скрылся. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

В сети опубликовали фото злоумышленника, которого сейчас разыскивает полиция.

В Запорожье клиент тяжело ранил хозяина ресторана: все детали

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье произошла страшная трагедия. Пятеро детей из одной семьи в момент стали сиротами. Все из-за отца-алкоголика, а также матери, которая порезала младшего сына ножом.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина Запорожье
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Исаев Максим
Исаев Максим
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