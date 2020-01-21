В Запорожье клиент тяжело ранил хозяина ресторана: все детали

В Коммунарском районе Запорожья в ночь на 20 января посетитель ресторана "Венеция" тяжело ранил его владельца выстрелом из ружья.

Как уточняется в Telegram-канале "Это Запорожье", клиент сначала подрался с хозяином заведения, затем поехал домой, взял ружье.

Ресторан "Венеция" Иллюстрация

Мужчина дождался обидчика возле его дома и несколько раз выстрелил в него и скрылся. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

В сети опубликовали фото злоумышленника, которого сейчас разыскивает полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье произошла страшная трагедия. Пятеро детей из одной семьи в момент стали сиротами. Все из-за отца-алкоголика, а также матери, которая порезала младшего сына ножом.

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