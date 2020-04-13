В Запорожье экс-беркутовец после увольнения стал "оружейным бароном"

Тимур Григоренко Расследования 15:38, 13.04.2020 Обновлено: 15:39, 13.04.2020

В Запорожье бывший сотрудник "Беркута" незаконно изготавливал и сбывал огнестрельное оружие.

В пресс-службе СБУ отметили, что злоумышленник переделывал для продажи травматические и стартовые пистолеты на боевые.

"Клиентов он подыскивал через специализированные интернет-платформы и реализовывал через личные связи в криминальных кругах в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях", – говорится в сообщении.

Экс-беркутовец продавал оружие преступникам

Мужчину задержали во время очередной попытки продажи за 50 тысяч гривен 10 стартовых пистолетов, переделанных на боевые. Также были изъяты более 200 патронов к пистолетам.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Задержанному объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Экс-беркутовец продавал оружие преступникам
Экс-беркутовец продавал оружие
Задержанный экс-беркутовец

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье поймали банду вымогателей-рэкетиров, одним из главарей которой является депутат Свалявского райсовета.

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