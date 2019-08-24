В Запорожье банда подростков жестоко избила и ограбила ребенка

В Запорожье возле одного из супермаркетов банда подростков напала на 13-летнюю девочку и ограбила ее.

Как сообщает информационный паблик onenewszp в Instagram, это произошло 23 августа около 19:30 возле магазина АТБ в Шевченковском районе.

К школьнице на пересечении улиц Чаривной и Славянской подошли 10 несовершеннолетних 15-16 лет и отвели в сторону, где двое из компании избили.

Родственник пострадавшей нашел некоторых участниц банды в соцсетиях, поделившись их фотографиями.

Подозреваемая в нападении onenewszp

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Запорожье прямо посреди улицы бывший боксер Евгений Скрипников избил парня и девушку за сделанное замечание.

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