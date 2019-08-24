В Запорожье банда подростков жестоко избила и ограбила ребенка

В Запорожье возле одного из супермаркетов банда подростков напала на 13-летнюю девочку и ограбила ее.
Как сообщает информационный паблик onenewszp в Instagram, это произошло 23 августа около 19:30 возле магазина АТБ в Шевченковском районе.
К школьнице на пересечении улиц Чаривной и Славянской подошли 10 несовершеннолетних 15-16 лет и отвели в сторону, где двое из компании избили.
Родственник пострадавшей нашел некоторых участниц банды в соцсетиях, поделившись их фотографиями.
Подозреваемая в нападении
onenewszp
23.08.2019 в 19:30 Произошёл с моей 13-и летней сестрой вопиющий случай около 10-и подростков (2-е било, 8 смотрело )15-16 лет избили и ограбили её. На АТБ на пересечении улиц чаривной и славянской, отвели на балку. Если есть свидетели или кто-то знает этих людей, прошу позвонить по номеру +380 (95) 259 53 80 Потому что для Шевченковской полиции это сверх сложная задача!!! @kostek__kotek @prana.108
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Запорожье прямо посреди улицы бывший боксер Евгений Скрипников избил парня и девушку за сделанное замечание.
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