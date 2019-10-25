Стала жертвой серийного маньяка: всплыли новые данные о нападении на активистку в Запорожье

Ромская активистка Анжелика Белова, которую 24 октября ударили ножом в сердце, стала жертвой серийного маньяка, который якобы уже семь раз нападал на женщин и держал в страхе все Запорожье.

О том, что покушение не было связано с работой девушки, пишут "Факты". Мужчина ранее уже был судим.

"Мы узнали, что было как минимум семь таких эпизодов. Этот человек нападал на молодых женщин. Подстерегал их на улице и наносил удары острыми предметами. Одну женщину таким образом убил — забил до смерти монтировкой. Он не насиловал своих жертв и не грабил. Целью было нанести телесные повреждения, а возможно и убить. За то убийство он получил 15 лет заключения, но недавно вышел на свободу и тут же принялся за старое", – рассказал глава правления организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Алексей Падченко.

Активистка из Запорожья стала жертвой серийного маньяка

По его словам, злоумышленник заметил девушку еще в магазине, где она делала покупки, и проследил. Под подъездом он напал и ударил Белову ножом.

Слова Падченко подтвердили и записи с камер наблюдения в магазине, которые и помогли задержать нападавшего.

"В тот день у Анжелики были с собой деньги, дорогой телефон, золотые украшения. Но он ничего не взял, его это не интересовало. Преступник просто ходил по улицам и искал жертв. Его жертвой стала Анжелика", – резюмировал активист.

Как писал OBOZREVATEL:

Около 12 часов 24 октября в Запорожье неизвестный напал с ножом на главу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову, в результате чего она попала в реанимацию.

Вечером того же дня полиция объявила в розыск подозреваемого мужчину, обнародовав скрин с камеры видеонаблюдения.

Спустя несколько часов в полиции сообщили о задержании подозреваемого.

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