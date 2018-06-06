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"В закрытом гробу": друзья заметили нестыковки в самоубийстве Кантера

1.9тЧитать новость на украинском

Друзья погибшего украинского режиссера Леонида Кантера не верят в то, что он мог покончить жизнь самоубийством.

По их словам, множество нюансов указывают на то, что он хотел жить, передает ТСН.

Как рассказал режиссер Ярослав Попов, Кантер только начал монтировать свой очередной фильм, на этот раз о путешествиях. Два дня назад он просидел пять часов на монтаже, много смеялся, шутил, якобы уехал домой на свой хутор Обирок довольным.

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Леонид Кантер

"Я не видел тела, никаких доказательств не видел. Странно, что так быстро все происходит, завтра в 9:00 в крематории захоронение в закрытом гробу", - говорит он и дает понять, что не верит официальным сообщениям.

Однако правоохранители обращают внимание на то, что Кантер оставил предсмертную записку.

"Следственно-оперативная группа с места происшествия изъяла оружие, из которого человек пожелал лишить себя жизни. Также изъята предсмертная записка, еще есть вещественные доказательства, которые указывают на то, что человек решил таким образом покинуть этот мир", - объяснил начальник сектора коммуникаций ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль.

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"Я понимаю, что скорее всего это правда, но я оставляю себе вот такую небольшую надежду, глупую надежду, что это ошибка", - признался при этом давний друг Кантера, волонтер Мирослав Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером, 4 июня, на хуторе Обирок Борзнянского района Черниговской области обнаружили тело известного режиссера, продюсера, путешественника и писателя Леонида Кантера.

Персона
Леонид Кантер
Место
Украина
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