На Закарпатье произошло страшное ДТП с тремя авто. Видео 18+

В Ужгородском районе Закарпатской области утром 14 августа столкнулись легковые автомобили Mercedes, Chevrolet и грузовик Tata.

Как сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП в Закарпатской области Инесса Манзулич, ДТП произошло на трассе Киев – Чоп возле с. Дубровка.

"По предварительной информации, телесные повреждения получили четыре человека. Есть погибший" – рассказала она.

Спикер областной полиции отметила, что на данный момент не известно, в каких именно транспортных средствах находились пострадавшие.

ДТП в Закарпатской области Мукачево. net

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

ДТП произошло возле с. Дубровка Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области столкнулись три легковых автомобиля. В результате на месте погиб мужчина и трое парней 18 – 19 лет. Авария произошла из-за того, что одно из легковых авто выехало на встречную полосу.

В Киевской области легковой автомобиль на высокой скорости протаранил маршрутку рядом с остановкой общественного транспорта. Погибли двое пассажиров легковушки. Травмы получили 15 пассажиров микроавтобуса и водитель авто.

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