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11 февраля • обновлено в 07:52
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В захвате Крыма участвовал ракетный катер России. Фото команды

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Во время захвата Россией украинского полуострова Крым ракетный катер Р-60 из состава 41 бригады ракетных катеров Черноморского флота России блокировал корабли ВМС Украины в бухте Донузлав.

Информацию удалось добыть волонтерам международного сообщества InformNapalm. Как стало известно, командир бригады получил награду за агрессию против Украины, а также Грузии.

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Волонтеры узнали, что 41 бригада состоит из двух дивизионов: 166-й Новороссийский дивизион малых ракетных кораблей (166-й ДМРК) и 295-й Сулинский дивизион ракетных катеров. Именно они участвовали в захвате Крыма.

Членами экипажа Сулинского дивизиона являются российские моряки Константин Тяжко и Олег Левочкин. Они награждены медалями за оккупацию полуострова. Командиром катера оказался капитан третьего ранга Евгений Кузьмин, который также имеет медаль за захват Крыма.

Капитан Евгений Кузьмин

Капитан Евгений Кузьмин

informnapalm.org

Капитан Евгений Кузьмин

Капитан Евгений Кузьмин

informnapalm.org

Олег Левочкин имеет медаль за Крым

Олег Левочкин имеет медаль за Крым

informnapalm.org

Константин Тяжко и Олег Левочкин

Константин Тяжко и Олег Левочкин

informnapalm.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-спикер ПАСЕ из России приравнял оккупацию Крыма к "духовным скрепам".

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Медаль «За возвращение Крыма» — ведомственная награда Министерства обороны Российской Федерации. Учреждена 21 марта 2014 года приказом министра обороны Российской Федерации № 160 «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации „За возвращение Крыма“». Медалью награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Федерации за заслуги и отличия, проявленные при обеспечении безопасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни граждан Крыма, проведением референдума в Крыму 16 марта 2014 года, вхождением Крыма в состав Российской Федерации по результатам проведённого референдума.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
"Во время захвата Россией украинского полуострова Крым ракетный катер Р-60 из состава 41 бригады ракетных катеров Черноморского флота России блокировал корабли ВМС Украины в бухте Донузлав."© украинцы! вас самим не стыдно????? ОДИН КАТЕР БЛОКИРОВАЛ КОРАБЛИ ВМС УКРАИНЫ!!!!! ПОЗОРНИКИ!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А что за такая медаль, за агрессию против Украины, и Грузии??)) это что то новенькое)
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