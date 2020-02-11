В захвате Крыма участвовал ракетный катер России. Фото команды

Во время захвата Россией украинского полуострова Крым ракетный катер Р-60 из состава 41 бригады ракетных катеров Черноморского флота России блокировал корабли ВМС Украины в бухте Донузлав.

Информацию удалось добыть волонтерам международного сообщества InformNapalm. Как стало известно, командир бригады получил награду за агрессию против Украины, а также Грузии.

Волонтеры узнали, что 41 бригада состоит из двух дивизионов: 166-й Новороссийский дивизион малых ракетных кораблей (166-й ДМРК) и 295-й Сулинский дивизион ракетных катеров. Именно они участвовали в захвате Крыма.

Членами экипажа Сулинского дивизиона являются российские моряки Константин Тяжко и Олег Левочкин. Они награждены медалями за оккупацию полуострова. Командиром катера оказался капитан третьего ранга Евгений Кузьмин, который также имеет медаль за захват Крыма.

Капитан Евгений Кузьмин informnapalm.org

Капитан Евгений Кузьмин informnapalm.org

Олег Левочкин имеет медаль за Крым informnapalm.org

Константин Тяжко и Олег Левочкин informnapalm.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-спикер ПАСЕ из России приравнял оккупацию Крыма к "духовным скрепам".

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