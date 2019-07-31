В ЮАР жестоко убит украинский турист: страшные подробности

У 43-летнего украинского туриста Ивана Иванова, которого убили при ограблении в Южно-Африканской Республике, остались жена и трое детей. Самому младшему, Макару, – всего 2 года.

Преступление произошло 27 июля, когда украинец отправился в поход в одиночку. На него напали трое местных уголовников в национальном парке Столовая гора, одной из самых посещаемых достопримечательностей вблизи Кейптауна – второго по численности города ЮАР, пишет "Страна".

Посол Украины в Южно-Африканской Республике Тарас Кузьмич рассказал, что Иванов работал в аграрном секторе. В страну он приехал по делам бизнеса и остался еще на два дня, чтобы посмотреть окрестности.

Свояченица убитого, Дина Иванова, рассказала, что он – бывший моряк, кроме морской академии в Одессе получил юридическое и экономическое образование в Великобритании, свободно владел четырьмя языками.

"Ваня много путешествовал, в ЮАР ему понравилось. Он коллекционировал ножи и от них же и принял такую ужасную смерть", – рассказала родственница погибшего.

Украинец вместе с женой и сыном Community Crime Prevention

"Это было ограбление, позарились на рюкзак туриста, который он не захотел отдать, попытался бороться, и тогда его дважды пырнули ножом в грудь. Наш соотечественник истек кровью.

Нападение произошло в довольно людном месте недалеко от парковки среди бела дня. Это безопасный маршрут, который часто посещают туристы, тут получаются красивые фото. Но, конечно, в стране высокий уровень преступности", – сказал Кузьмич.

Последнее фото Иванова из ЮАР Страна; фото из архива Дины Ивановой

Известно, что одного из убийц задержали по горячим следам. Им оказался 23-летний местный житель Синае Мпоселву, уголовник со стажем, который находился на досрочном освобождении. В среду, 31 июля, по словам Кузьмича, правоохранители нашли еще одного нападавшего.

"Задержать Мпоселву помогли местные жители, он был в крови, с рюкзаком и мобилкой Иванова", – отметил украинский дипломат.

Украинская диаспора в ЮАР уже создала петицию против выпуска под залог убийц туриста.

Фото с места преступления IOL

"Для ЮАР это огромный удар по туризму, который кормит страну. Тем более, инцидент произошел в популярном среди туристов Кейптауне", – подчеркнул посол, добавив, что за выходные 27-28 июля в районе Кейптауна убили 46 человек, в основном с целью ограбления.

Дипломат рассказал, что мэр города Алд Дам Плато обещал помочь с организацией панихиды на 9 дней после смерти (в воскресенье, 4 августа), в город планируют привезти православного священника. Тело убитого должны отправить в Одессу, откуда родом Иванов.

Фото с места преступления Community Crime Prevention

В посольстве Украины туристам посоветовали ходить группами в пять-шесть человек и не демонстрировать ценные вещи, которые есть при себе.

Фото с места преступления Community Crime Prevention

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Москве 32-летний уроженец Украины, который подрабатывал разнорабочим в автомастерской, забил до смерти мужчину. Преступление попало на видео.

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