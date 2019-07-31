Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В ЮАР жестоко убит украинский турист: страшные подробности

2.4т Читать материал на украинском

У 43-летнего украинского туриста Ивана Иванова, которого убили при ограблении в Южно-Африканской Республике, остались жена и трое детей. Самому младшему, Макару, – всего 2 года.

Преступление произошло 27 июля, когда украинец отправился в поход в одиночку. На него напали трое местных уголовников в национальном парке Столовая гора, одной из самых посещаемых достопримечательностей вблизи Кейптауна – второго по численности города ЮАР, пишет "Страна".

Посол Украины в Южно-Африканской Республике Тарас Кузьмич рассказал, что Иванов работал в аграрном секторе. В страну он приехал по делам бизнеса и остался еще на два дня, чтобы посмотреть окрестности.

Новости
В Германии жестоко убили молодую заробитчанку из Украины: подробности трагедии

Свояченица убитого, Дина Иванова, рассказала, что он – бывший моряк, кроме морской академии в Одессе получил юридическое и экономическое образование в Великобритании, свободно владел четырьмя языками.

"Ваня много путешествовал, в ЮАР ему понравилось. Он коллекционировал ножи и от них же и принял такую ужасную смерть", – рассказала родственница погибшего.

Украинец вместе с женой и сыном

Украинец вместе с женой и сыном

Community Crime Prevention

"Это было ограбление, позарились на рюкзак туриста, который он не захотел отдать, попытался бороться, и тогда его дважды пырнули ножом в грудь. Наш соотечественник истек кровью.

Нападение произошло в довольно людном месте недалеко от парковки среди бела дня. Это безопасный маршрут, который часто посещают туристы, тут получаются красивые фото. Но, конечно, в стране высокий уровень преступности", – сказал Кузьмич.

Новости
В Сирии убили троих террористов "ЛНР": кто они
Последнее фото Иванова из ЮАР

Последнее фото Иванова из ЮАР

Страна; фото из архива Дины Ивановой

Известно, что одного из убийц задержали по горячим следам. Им оказался 23-летний местный житель Синае Мпоселву, уголовник со стажем, который находился на досрочном освобождении. В среду, 31 июля, по словам Кузьмича, правоохранители нашли еще одного нападавшего.

"Задержать Мпоселву помогли местные жители, он был в крови, с рюкзаком и мобилкой Иванова", – отметил украинский дипломат.

Украинская диаспора в ЮАР уже создала петицию против выпуска под залог убийц туриста.

Фото с места преступления

Фото с места преступления

IOL

"Для ЮАР это огромный удар по туризму, который кормит страну. Тем более, инцидент произошел в популярном среди туристов Кейптауне", – подчеркнул посол, добавив, что за выходные 27-28 июля в районе Кейптауна убили 46 человек, в основном с целью ограбления.

Дипломат рассказал, что мэр города Алд Дам Плато обещал помочь с организацией панихиды на 9 дней после смерти (в воскресенье, 4 августа), в город планируют привезти православного священника. Тело убитого должны отправить в Одессу, откуда родом Иванов.

Фото с места преступления

Фото с места преступления

Community Crime Prevention

В посольстве Украины туристам посоветовали ходить группами в пять-шесть человек и не демонстрировать ценные вещи, которые есть при себе.

Фото с места преступления

Фото с места преступления

Community Crime Prevention

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Москве 32-летний уроженец Украины, который подрабатывал разнорабочим в автомастерской, забил до смерти мужчину. Преступление попало на видео.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
Криминал украинцы за границей
Место
ЮАР
Теги
туризм убийство Украина фотографии
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
2
Смешно
2
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Всего то 46 человек за выходные. В одном то городе. Ну это не 400 человек за ночь как было в Риме в конце 16 века. Жить можно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel