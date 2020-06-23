На Прикарпатье под ногами детей обрушилась размытая дорога. Момент попал на видео

В городе Яремче Ивано-Франковской области размытая вследствие потопа дорога обвалилась практически под ногами у детей.

Это произошло недалеко от гостиничного комплекса "Медвежья гора" на территории заповедника. Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Как видно на ролике, на дороге сперва были лишь глубокие трещины. По ней прошла женщина с двумя детьми, и буквально спустя секунду после этого дорожное покрытие вместе с землей осело, образовав огромную яму.

Размытая дорога. Скрин видео

Мужчина, снимавший видео, обратился к женщине, сказав, чтобы она шла быстрее. Дети при этом кричали и говорили маме, что им страшно.

Предлагаем посмотреть видео размытой дороги в Яремче над рекой Жонка:

Как сообщал OBOZREVATEL: