На Прикарпатье под ногами детей обрушилась размытая дорога. Момент попал на видео
В городе Яремче Ивано-Франковской области размытая вследствие потопа дорога обвалилась практически под ногами у детей.
Это произошло недалеко от гостиничного комплекса "Медвежья гора" на территории заповедника. Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Как видно на ролике, на дороге сперва были лишь глубокие трещины. По ней прошла женщина с двумя детьми, и буквально спустя секунду после этого дорожное покрытие вместе с землей осело, образовав огромную яму.
Мужчина, снимавший видео, обратился к женщине, сказав, чтобы она шла быстрее. Дети при этом кричали и говорили маме, что им страшно.
Предлагаем посмотреть видео размытой дороги в Яремче над рекой Жонка:
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