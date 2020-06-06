В Ялте чеченцы арматурой избили чиновника: местные рассказали о беспределе

В оккупированной Ялте на территории аннексированного Крыма возник конфликт между "помощником главы администрации" и группой чеченцев, в результате чего чиновник получил удар арматурой по голове.
Как сообщает МК.Ru, избитый Дилявер Сейдаметов курировал в городе вопросы межнациональных отношений.
В "администрации" сообщили, что конфликт возник, когда Сейдаметов сделал чеченцам замечание за гонки, которые те устроили на автомобиле в квартале, где играли дети. Возникла драка, чеченцы позвали подмогу, еще один подбежал сзади и ударил его арматурой по голове.
Дилявер Сейдаметов
vk.com
Чиновник попал в больницу, где ему оказали помощь и отправили домой.
По словам местных жителей, в городе, куда миллионами приезжают представители любых народов, чеченцы сильно выделяются и своим поведением, и хваткой.
"Одна из самых многочисленных диаспор (чеченцы - ред.) еще со времен Украины – именно в Ялте. И поэтому, они себя здесь чувствуют очень вольготно. А в Симферополе еще более вольготно", – рассказала известная крымская общественница на условиях анонимности.
"Вообще, такое поведение приезжих в нашим гостеприимном крае просто недопустимо. А если учесть, что в случае с Сейдаметовым они избили крымского татарина, который является их же единоверцем, то я уж и не знаю что тут думать. Все это просто за гранью..." – отметила женщина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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