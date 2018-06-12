"В инкассаторов стреляли из автоматов": под Киевом устроили переполох

Жители Вышгорода в соцсетях сообщили информацию о нападении на инкассаторов. ЧП якобы произошло во вторник днем, 12 июня. Неизвестные в масках будто бы устроили стрельбу из автоматов и скрылись, прихватив с собой крупную сумму денег.

Сообщались также данные о том, что один из инкассаторов был ранен.

Как сообщил OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУ НП в Киевской области Николай Жукович, случай с "нападением на инкассаторов" - тренировка.

"Никакого нападения не было. Национальная полиция Украины проводит обучения по действиям полицейских подразделений Киевщины. Для этого выбрали город Вышгород", - рассказал Жукович.

Город Вышгород

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка с перестрелкой из-за застройки на Осокорках.