В ВСУ высказали ряд претензий к "Молотам" Пашинского

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют целый ряд претензий к печально известным минометам "Молот", состоящим на вооружении армии, производство которых лоббировал скандальный нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский.

Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заявил бывший заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Александр Самарский, передает УНИАН.

"Миномет может перевозиться как скрыто, так и буксиром за автомобилем. За 3-4 таких буксировки лопались швы на колесной базе. Однако эти проблемы со временем начали устранять. Такие же проблемы были и с опорной плитой миномета, эти плиты нам заменяли. То, что говорилось о проблемах с механизмом заряжания, так эти механизмы более нежные, чем на миномете "Сани", и нуждаются в большем уходе. Действительно, если кулачки в механизме двойной зарядки не смазать и не почистить, то они заедают и не разводятся", - рассказал он.

Также Самарский указал и на другие просчеты в конструкции и недостатки отечественного миномета.

Так, например, военные раскритиковали недостаточно надежный механизм предотвращения двойного заряжания, кроме этого, военные недовольны прицелами на минометах.

Напомним, что OBOZREVATEL собрал информацию о всех ЧП с "Молотом", производство которого ранее, несмотря на плохие отзывы военных, лоббировал Пашинский.