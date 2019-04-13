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В ВСУ вводят новую медаль для военных: как будет выглядеть

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Министерство обороны Украины вводит новую медаль для военнослужащих. Она носит название "За ранение".

Об этом сообщило Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Количество ранений и их степени тяжести будут определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке.

Легкие ранения описывают белой или серебряной ветвью. Тяжелые — золотой или желтой.

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В ВСУ вводят новую медаль для военных: как будет выглядеть

"24 Канал"

Медальная лента может содержать максимум три веточки разного цвета, а на планке для повседневной формы одежды — только одна за самое тяжелое ранение.

Награждение медалью будет утверждать министр обороны или назначенное им должностное лицо. Это может быть, например,и начальник военного комиссариата для вручении на месте.

Все медали номерные – для четкого контроля, исключение подделок и незаконного использования.

В ВСУ вводят новую медаль для военных: как будет выглядеть

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 12 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещено минскими договоренностями вооружение и потратили 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм.

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Место
Украина
Теги
Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Ярошу за ранение в зад, когда драпал, пусть гордится)))
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Идет такой ветеран АТО с тяжелым ранением (ногу к примеру оторвало), на груди медаль с веточками, в руках футбольный мяч, подаренный гарантом и думает: вот счастье то какое, медаль получил.
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