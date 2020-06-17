В ВСУ разоблачили фейк террористов "ЛНР" о взрыве на позициях ОС

Террористы "ЛНР" распространили на своих информационных каналах фейк о якобы взрыве боеприпасов на позициях 30 ОМБр ВСУ. При этом оккупанты утверждали, что в результате ранения якобы получили восемь воинов полка Нацгвардии "Азов".

Однако оказалось, что этот же вброс они уже распространяли в июле 2019 года. На идентичность кадров обратил внимание на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Фейк террористов "ЛНР" годичной давности Facebook Анатолия Штефана

"Марочко и "боярышник-ньюс" распространяют фейквидео якобы с ранением 8 воинов НГУ из состава 30 ОМБр. Но в связи с похмельным синдромом забыли, что уже его публиковали 12 июля 2019 года. Корми вату дерьмом", – высмеял ложь пропагандистов псевдореспублик защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: