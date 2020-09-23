В ВСУ показали курсантов-предателей из "ДНР". Фото

Алексей Титофф Расследования 08:41, 23.09.2020 Обновлено: 08:42, 23.09.2020

Во временно оккупированном Россией Донецке приняли присягу 60 курсантов так званного Донецкого высшего общевойскового командного училища.

Об этом в Телеграм-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав фото "предателей Украины".

"60 предателей Украины приняли присягу российско-оккупационных войск 19 сентября 2020 года в Донецке. ДонВОКУ – военный учебное заведение, созданное российскими оккупантами", – отметил Штефан.

"Курсанты ДонВОКУ "
Скриншот

Также снимки с "присяги" опубликованы на сайте ДонВОКУ. Добавим, что в тексте "присяги" звучат такие слова: "ты уже выстрелил три патрона, словно подтвердил свой выбор, осталось одно – перед строем признаться в любви к Родине. Почти у всех шаг этот неосознан, но потом это перерастает в долгие отношения, где есть все: есть сомнения и первый серьезный шаг – контракт, а дальше – как Бог даст".

Предатели Украины
Скриншот
Текст "присяги"
Скриншот
"Курсанты"
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ показали курсантов-предателей из "ДНР", которые воюют против Украины.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Местные выборы в Борисполе или кадровый голод "Слуги народа". Почему уже 15 лет одни и те же лица

В Киеве из окна больницы для больных COVID-19 выпрыгнули двое мужчин. Фото 18+

Для Верховной Рады купят 14 Toyota Camry за 12 млн гривен

Новый глава ГБР Сухачев уличен в скандале: не сдал тесты и после увольнения отсудил 1,1млн

Украинскую энергетику довели до худшего в истории состояния: предприятия на грани коллапса, а цены могут взвинтить