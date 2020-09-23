В ВСУ показали курсантов-предателей из ''ДНР''. Фото

Во временно оккупированном Россией Донецке приняли присягу 60 курсантов так званного Донецкого высшего общевойскового командного училища.

Об этом в Телеграм-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав фото "предателей Украины".

"60 предателей Украины приняли присягу российско-оккупационных войск 19 сентября 2020 года в Донецке. ДонВОКУ – военный учебное заведение, созданное российскими оккупантами", – отметил Штефан.

Также снимки с "присяги" опубликованы на сайте ДонВОКУ. Добавим, что в тексте "присяги" звучат такие слова: "ты уже выстрелил три патрона, словно подтвердил свой выбор, осталось одно – перед строем признаться в любви к Родине. Почти у всех шаг этот неосознан, но потом это перерастает в долгие отношения, где есть все: есть сомнения и первый серьезный шаг – контракт, а дальше – как Бог даст".

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ показали курсантов-предателей из "ДНР", которые воюют против Украины.