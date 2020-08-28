В ВСУ показали, как террористы нарушают перемирие на Донбассе

В ВСУ показали, как террористы устанавливают мины на Донбассе. (freeradio.com.ua)

На Донбассе украинские военнослужащие зафиксировали, как террористы используют переносные комплекты минирования, с помощью которых забрасывают на позиции ВСУ запрещенные мины. Так враг нарушает режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила на странице в Facebook, обнародовав видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, на кадрах видно, как российский наемник, "с полным отсутствием инстинкта самосохранения", средь бела дня устанавливает один из таких комплектов напротив позиций 24-й ОМБр на Светлодарской дуге.

Украинские военные зафиксировали, как противник дистанционно устанавливает мины на Донбассе (Facebook 24 ОМБр имени короля Даниила, пресс-служба)

Военные подчеркивают, что именно с помощью таких установок противник неоднократно закидывал на позиции Вооруженных сил Украины противопехотные осколочные мини натяжного действия ПОМ-2, которые потом обнаруживали украинские защитники.

"Именно в результате взрыва такой мины, по сообщению штаба Операции объединенных сил, получили осколочные ранения наши собратья морпехи несколько дней назад", – говорится в сообщении бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа в зоне боевых действий на Донбассе двое морских пехотинцев подорвались на вражеской мини ПОМ-2. В штабе ООС отметили, что они получили осколочные ранения и были госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное.

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