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В ВСУ показали, как террористы нарушают перемирие на Донбассе

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Война на Донбассе

В ВСУ показали, как террористы устанавливают мины на Донбассе. (freeradio.com.ua)

На Донбассе украинские военнослужащие зафиксировали, как террористы используют переносные комплекты минирования, с помощью которых забрасывают на позиции ВСУ запрещенные мины. Так враг нарушает режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила на странице в Facebook, обнародовав видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, на кадрах видно, как российский наемник, "с полным отсутствием инстинкта самосохранения", средь бела дня устанавливает один из таких комплектов напротив позиций 24-й ОМБр на Светлодарской дуге.

Украинские военные зафиксировали, как противник дистанционно устанавливает мины на Донбассе

Украинские военные зафиксировали, как противник дистанционно устанавливает мины на Донбассе (Facebook 24 ОМБр имени короля Даниила, пресс-служба)

Военные подчеркивают, что именно с помощью таких установок противник неоднократно закидывал на позиции Вооруженных сил Украины противопехотные осколочные мини натяжного действия ПОМ-2, которые потом обнаруживали украинские защитники.

"Именно в результате взрыва такой мины, по сообщению штаба Операции объединенных сил, получили осколочные ранения наши собратья морпехи несколько дней назад", – говорится в сообщении бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа в зоне боевых действий на Донбассе двое морских пехотинцев подорвались на вражеской мини ПОМ-2. В штабе ООС отметили, что они получили осколочные ранения и были госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное.

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УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеВооруженные силы Украины
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