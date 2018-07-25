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В ВСУ показали, как снайпер ликвидировал двух террористов на Донбассе

2.8тЧитать новость на украинском

На Донбассе снайперы Объединенных сил ликвидировали двоих российских наемников, которые пытались добраться до опорного пункта ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает военнослужащая Виктория Руденко, отмечая, что боевики собирались устроить диверсионную атаку, однако были вовремя замечены украинскими бойцами.

"Решили два недоумка пройти незамеченными к нашему опорнику. В их недалеких мозгах вырисовывалась картина, где у них успешная диверсионная операция… Но не знали эти два червя, что чтобы они на себя не повесили, то в оптике (от друзей из США) наших снайперов они как новогодние елки. Не знали, и уже и не узнают. А в черных мешках оно им в принципе уже и не надо", – пишет Руденко.

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Напомним, ранее появилось видео, как снайпер ВСУ метким выстрелом убил террориста "ДНР".

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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