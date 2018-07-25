В ВСУ показали, как снайпер ликвидировал двух террористов на Донбассе

На Донбассе снайперы Объединенных сил ликвидировали двоих российских наемников, которые пытались добраться до опорного пункта ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает военнослужащая Виктория Руденко, отмечая, что боевики собирались устроить диверсионную атаку, однако были вовремя замечены украинскими бойцами.

"Решили два недоумка пройти незамеченными к нашему опорнику. В их недалеких мозгах вырисовывалась картина, где у них успешная диверсионная операция… Но не знали эти два червя, что чтобы они на себя не повесили, то в оптике (от друзей из США) наших снайперов они как новогодние елки. Не знали, и уже и не узнают. А в черных мешках оно им в принципе уже и не надо", – пишет Руденко.

Напомним, ранее появилось видео, как снайпер ВСУ метким выстрелом убил террориста "ДНР".