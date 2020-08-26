В ВСУ назвали потери с начала войны на Донбассе

С начала российской агрессии на Донбассе в апреле 2014 года и до 10 августа 2020 года Вооруженные силы Украины понесли безвозвратные потери в количестве 2 659 человек.

Еще 10 130 защитников получили ранения, выполняя свои служебные обязанности. Такая статистика обнародована в ответе Министерства обороны Украины на запрос "Апострофа".

"Безвозвратные потери составили 2 659 военнослужащих ВСУ, санитарные потери – 10 130 военнослужащих ВСУ", – сказано в документе.

Однако в главном военном ведомстве подчеркнули, что в этих данных учтена информация только по погибшим и раненым военнослужащим из рядов ВСУ. Потери других силовых структур в указанную статистику не вошли.

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