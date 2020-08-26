В ВСУ назвали потери с начала войны на Донбассе

Обнародованы потери ВСУ с начала АТО в 2014 году. 112 Украина

С начала российской агрессии на Донбассе в апреле 2014 года и до 10 августа 2020 года Вооруженные силы Украины понесли безвозвратные потери в количестве 2 659 человек.

Еще 10 130 защитников получили ранения, выполняя свои служебные обязанности. Такая статистика обнародована в ответе Министерства обороны Украины на запрос "Апострофа".

"Безвозвратные потери составили 2 659 военнослужащих ВСУ, санитарные потери – 10 130 военнослужащих ВСУ", – сказано в документе.

Однако в главном военном ведомстве подчеркнули, что в этих данных учтена информация только по погибшим и раненым военнослужащим из рядов ВСУ. Потери других силовых структур в указанную статистику не вошли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк в начале июля говорил, что на Донбассе в войне с Россией погибли 3 094 военных ВСУ, ранения получили почти 12 000 защитников.

Также защитник добавил, что на войне погибли 3 353 гражданских лица, а более 7 000 получили ранения.

Кроме того, почти 1,8 млн украинцев покинули свои дома и вынуждены были переселиться.

Напомним, только в течение 2019 года на Донбассе погибли 110 защитников Украины, среди которых было три женщины.

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