Сослались на НАТО: в ВСУ назрел скандал из-за резких сокращений

В Вооруженных силах Украины вспыхнул скандал из-за директивы Генштаба и Минобороны о предстоящих массовых сокращениях и увольнениях. Их связали с реформированием и переходом на структуру армии стандартов НАТО.

Кроме того, новшества предусматривают уменьшение зарплат для военнослужащих на несколько тысяч гривен, написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром).

"Хочу поздравить будущих дембелей! Вы сделали это вместе. Своим молчанием. Почитайте документы и вдумайтесь, насколько четко вас "сделали". Не хочешь на низшую должность – отказ в присутствии трех свидетелей и за борт!" – объяснил он суть скандальной инициативы.

ВСУ Delo.ua

"Если согласишься, то премии тебе немножко накинут, чтобы не викабенивался, но в дальнейшем не рассчитывай на нормальную пенсию, потому что в НАТО пенсий не платят (слышал в Офисе президента такие слухи, но это не точно). Кстати, денежное обеспечение будет на 5-7 тысяч меньше. В НАТО увеличивают, а у нас уменьшают. Потому полвареника и обнищание", – возмущенно добавил защитник Украины.

Скандальные документы Генштаба и Минобороны Facebook Александра Грома

Скандальные документы Генштаба и Минобороны Facebook Александра Грома

Скандальные документы Генштаба и Минобороны Facebook Александра Грома

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грамарчук рассказал, что в боевой истребительной бригаде ВСУ на Полтавщине, которая должна прикрывать воздушное пространство на востоке и севере страны, решили сократить 170 должностей. Кроме того, под сокращение попали и медики бригады.

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