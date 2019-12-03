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3 декабря • обновлено в 18:38
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Сослались на НАТО: в ВСУ назрел скандал из-за резких сокращений

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В Вооруженных силах Украины вспыхнул скандал из-за директивы Генштаба и Минобороны о предстоящих массовых сокращениях и увольнениях. Их связали с реформированием и переходом на структуру армии стандартов НАТО.

Кроме того, новшества предусматривают уменьшение зарплат для военнослужащих на несколько тысяч гривен, написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром).

"Хочу поздравить будущих дембелей! Вы сделали это вместе. Своим молчанием. Почитайте документы и вдумайтесь, насколько четко вас "сделали". Не хочешь на низшую должность – отказ в присутствии трех свидетелей и за борт!" – объяснил он суть скандальной инициативы.

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"Если согласишься, то премии тебе немножко накинут, чтобы не викабенивался, но в дальнейшем не рассчитывай на нормальную пенсию, потому что в НАТО пенсий не платят (слышал в Офисе президента такие слухи, но это не точно). Кстати, денежное обеспечение будет на 5-7 тысяч меньше. В НАТО увеличивают, а у нас уменьшают. Потому полвареника и обнищание", – возмущенно добавил защитник Украины.

Скандальные документы Генштаба и Минобороны

Скандальные документы Генштаба и Минобороны

Facebook Александра Грома

Скандальные документы Генштаба и Минобороны

Скандальные документы Генштаба и Минобороны

Facebook Александра Грома

Скандальные документы Генштаба и Минобороны

Скандальные документы Генштаба и Минобороны

Facebook Александра Грома

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грамарчук рассказал, что в боевой истребительной бригаде ВСУ на Полтавщине, которая должна прикрывать воздушное пространство на востоке и севере страны, решили сократить 170 должностей. Кроме того, под сокращение попали и медики бригады.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Генеральный штаб ВСУ Министерство обороны Украины НАТО
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Зачем такая армия нужна, которую шахтёры и электрики пердолят 5 лет? Из Крыма ваще пинками вышибли))))
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3
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Petrov Valery
Petrov Valery
А что Генштаб? ВСУ финансирует Запад через украинский госбюджет, спецпоставки и субвенции. А там, похоже, всем надоела украинская вoйнушkа. И поток халявы для военных стал иссякать...
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ох ЗЕро, ЗЕро..........
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